"Жаба иудейская", на руках которой смертей больше, чем вы семечек съели за всю жизнь - сворачивает свою деятельность... с чего бы вдруг?

Алексей Тан

Вероятно... усиление Соросовских гадёнышей... требуется, во круг России и внутри России.... после 90-тых и начала 00-вых... ох!..много, очень много, гнид заложено было!!!... все эти Хасиды "пригожины"... и всякие во власти, тянущие в Россию ... разную мутную особь в "мешке"... как "лидеров России"!??и в Россию больших возможностей.. для ВСЕХ!?... Ну, проходили это уже... проходили!!... в 90-тые.... Тогда даже Задорнов... хохотал с подмостков!... как ЗВАЛИ ЕВРЕЕВ, в Россию из Израиля.... -мол даже...-"На анализах, для призывников!... не плохие бабки заколотить можно!".... Так же готовились, Россию изнутри Разрушить... медленно нутро изгрызть.