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"Жаба иудейская", на руках которой смертей больше, чем вы семечек съели за всю жизнь - сворачивает свою деятельность... с чего бы вдруг?

"Жаба иудейская", на руках которой смертей больше, чем вы семечек съели за всю жизнь - сворачивает свою деятельность... с чего бы вдруг?

Международная сеть фондов стоимостью 25 млрд долларов, основанная Джорджем Соросом, закрывает офисы в разных уголках мира.

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Комментарии
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Алексей Тан
Вероятно... усиление Соросовских гадёнышей... требуется, во круг России и внутри России.... после 90-тых и начала 00-вых... ох!..много, очень много, гнид заложено было!!!... все эти Хасиды &quot;пригожины&quot;... и всякие во власти, тянущие в Россию ... разную мутную особь в &quot;мешке&quot;... как &quot;лидеров России&quot;!??и в Россию больших возможностей.. для ВСЕХ!?... Ну, проходили это уже... проходили!!... в 90-тые.... Тогда даже Задорнов... хохотал с подмостков!... как ЗВАЛИ ЕВРЕЕВ, в Россию из Израиля.... -мол даже...-&quot;На анализах, для призывников!... не плохие бабки заколотить можно!&quot;.... Так же готовились, Россию изнутри Разрушить... медленно нутро изгрызть.
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3 час.
НН
Надежда Никитина
Похоже , что поставлены другие цели: Россия, СНГ и Китай. Сыночек этого гаденыша еще хлеще своего гада-родителя. Очень жесток. Слуги сатаны.
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2 час.
лл
лина любимцева
Сорос  мерзость еще ТА...   Откуда у него столько денег?!!
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1 час.

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