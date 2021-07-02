Театр абсурда

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НАТО выбрало взрывоопасный момент для устрашения России в Чёрном море

НАТО выбрало взрывоопасный момент для устрашения России в Чёрном море

Международные учения НАТО в Чёрном море призваны послать России «сигнал устрашения», пишет Die Welt. Но момент для их проведения выбран очень «взрывоопасный».

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