Зеленский ответил Трампу на слова о том, что войну можно быстро остановить

Дмитрий Гурин

Зеля видимо все мозги проширял или пронюхал. Ну на хрена России полудохлая гейропа? Помогать поднимать ее экономику за свой счет? Давать "беженцам" дотации? Или кормить старых крыс типа Урсулы? Нах..... Да и вся Укропия России не нужна. Нужно полностью нейтральное аграрное, кем Украина и была до развала СССР, государство. И все! ВВП вроде все ясно растолковал убогим но они на то и убогие что понимают только когда пнешь под копчик.