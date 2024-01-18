Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Зеля видимо все мозги проширял или пронюхал. Ну на хрена России полудохлая гейропа? Помогать поднимать ее экономику з...Зеленский ответил...
  • Ира
    Очень надеюсь в ближайшем будущем с полным удовлетворением прочитать о суровом наказании для этого подлеца. Чтобы дру...Против русофоба-г...
  • Эльдар Алиев
    В клетку обезьянПротив русофоба-г...

Зеленский ответил Трампу на слова о том, что войну можно быстро остановить

Зеленский ответил Трампу на слова о том, что войну можно быстро остановить

Владимир Зеленский прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что он сможет быстро остановить войну на Украине, если вернется в Белый дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Зеля видимо все мозги проширял или пронюхал. Ну на хрена России полудохлая гейропа? Помогать поднимать ее экономику за свой счет? Давать &quot;беженцам&quot; дотации? Или кормить старых крыс типа Урсулы? Нах..... Да и вся Укропия России не нужна. Нужно полностью нейтральное аграрное, кем Украина и была до развала СССР, государство. И все! ВВП вроде все ясно растолковал убогим но они на то и убогие что понимают только когда пнешь под копчик.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх