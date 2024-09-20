Спасатель Штыб напомнил, что при подозрительных звуках от соседей нужно звонить в полицию

Если у соседей происходит что-то подозрительное или из их квартиры доносятся странные звуки и запахи, а дверь никто не открывает, то ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться проникнуть в чужое жилище.
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