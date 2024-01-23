Вдова основателя Playboy Хью Хефнера рассказала, как он вынуждал ее участвовать в оргиях

Кристал Хефнер, третья и последняя супруга основателя легендарного журнала Playboy Хью Хефнера, издала книгу воспоминаний Only Say Good Things («Говори только хорошее»), в которой она решила поделиться подробностями брака спустя 7 лет после кончины ее мужа .