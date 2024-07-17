Мошенники начали красть Telegram-аккаунты игроков в Hamster Kombat

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Мошенники начали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса, через который якобы можно вывести деньги из популярной игры Hamster Kombat, сообщили в РИА Новости со ссылкой на "Лабораторию Касперского".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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