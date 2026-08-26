Медиа - "медиами", но о чем думают сами немцы. когда голосуют? Когда выбирают таких позорных президентов, как нынешний Мерц?

Медиа - &quot;медиами&quot;, но о чем думают сами немцы. когда голосуют? Когда выбирают таких позорных президентов, как нынешний Мерц?

Игорь Василевский

А кто обьясит, почему АдГ ультраправая? Для кого нужен этот бестолковый и совершенно пустой пропагандистский штамп? Вот германская партия гитлера, проповедующая принцип национального превосходства, была ультраправой, а потому и людоедской. С какого времени ультраправые партии ратуют за добрые отношения с РФ???