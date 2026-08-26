Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является «программой здоровой политической силы, пропагандируя консерватизм, уважение к корням и бюджетной дисциплине».
Немецкий журналист Шпицен: медиа намеренно делают партию АдГ «чудовищем»
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Медиа - "медиами", но о чем думают сами немцы. когда голосуют? Когда выбирают таких позорных президентов, как нынешний Мерц?
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4 н.
Александр
Vladimir Lioubimcev
Медиа - &quot;медиами&quot;, но о чем думают сами немцы. когда голосуют? Когда выбирают таких позорных президентов, как нынешний Мерц?
Мерц-федеральный канцлер.
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4 н.
Игорь Василевский
А кто обьясит, почему АдГ ультраправая? Для кого нужен этот бестолковый и совершенно пустой пропагандистский штамп? Вот германская партия гитлера, проповедующая принцип национального превосходства, была ультраправой, а потому и людоедской. С какого времени ультраправые партии ратуют за добрые отношения с РФ???
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4 н.
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