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Триумф Аки Каурисмяки и провал Нанни Моретти: 76-й Каннский фестиваль подходит к концу

Триумф Аки Каурисмяки и провал Нанни Моретти: 76-й Каннский фестиваль подходит к концу

76-й Каннский кинофестиваль близится к финалу. В субботу 27 мая жюри главного конкурса под предводительством Рубена Эстлунда объявит победителей.

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