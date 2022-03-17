Происшествия

9 подписчиков

В Мурманской области двоим педагогам предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть ребенка в Хибинах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлены обвинения двоим педагогам Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга в совершении преступления, предусмотренного пп.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх