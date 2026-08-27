Zero Hedge
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Zero Hedge

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Quinn: They Know What's Coming, Because They Planned It...

Quinn: They Know What's Coming, Because They Planned It...

Quinn: They Know What's Coming, Because They Planned It. Authored by Jim Quinn via The Burning Platform blog, “There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion.

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