Quinn: They Know What's Coming, Because They Planned It. Authored by Jim Quinn via The Burning Platform blog, “There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion.
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