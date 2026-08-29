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Царьград

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SHOT: В Красноярском крае пропал 65-летний турист на "Петле смерти"

SHOT: В Красноярском крае пропал 65-летний турист на "Петле смерти"

65-летний турист пропал на сплаве через "Петлю смерти" на реке Мана в Красноярском крае. Спасатели ведут поиски уже пятый день, но пока безрезультатно.

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