Темы дняПолитикаБедность - основная причина разводов в России Urpguide До революции разводы были не то чтобы делом немыслимым, но, скажем, так, весьма редким.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена МамоноваУ всех разные причиныИна"Когда нужда стучится в дверь, любовь вылетает в окно" - правильная немецкая пословица.Александр СтародубцевПолная чушь. Откуда данные ??? Нет ни каких ссылок, даже на Росстат. Статейка высосана полностью из пальца. Главное прокукарекать.А2Александр 24"Бедность - основная причина разводов в России". Ну да,ну да. Как только разведутся,то тут же заживут припеваючи. Всем же известно,что за разведёнными в очереди стоят богатенькие принцы и принцессы. Большей чуши редко когда услышишь.Александр КлишинМоя не разведется. Придушит ночью.Владимир БалаевВот уж глупость несусветная... Наоборот, сейчас, когда люди стали более сытые и обеспеченные, когда эгоизм вошёл в ранг повседневности, когда ЛИЧНОЕ потребление вошло в основные приоритеты современников, культивируется индивидуализм - вот основная причина! Наоборот, в старые времена люди считали многодетные дружные семьи ценностью жизни, бездетность и одиночество были личными трагедиями, никто не культивировал " чайлд фри"... В семье моей бабушки по материнской линии было четверо детей, деда - двенадцать. По отцовской линии, соответственно восемь и пять. Уровень жизни был различный, но жили дружно. У родителей, нас было уже двое...Комментировать
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