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Бедность - основная причина разводов в России

Бедность - основная причина разводов в России

Urpguide До революции разводы были не то чтобы делом немыслимым, но, скажем, так, весьма редким.

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Елена Мамонова
У всех разные причины
Ина
"Когда нужда стучится в дверь, любовь вылетает в окно" - правильная немецкая пословица.
Александр Стародубцев
Полная чушь. Откуда данные ??? Нет ни каких ссылок, даже на Росстат. Статейка высосана полностью из пальца. Главное прокукарекать.
Александр 24
"Бедность - основная причина разводов в России". Ну да,ну да. Как только разведутся,то тут же заживут припеваючи. Всем же известно,что за разведёнными в очереди стоят богатенькие принцы и принцессы. Большей чуши редко когда услышишь.
Александр Клишин
Моя не разведется. Придушит ночью.
Владимир Балаев
Вот уж глупость несусветная... Наоборот, сейчас, когда люди стали более сытые и обеспеченные, когда эгоизм вошёл в ранг повседневности, когда ЛИЧНОЕ потребление вошло в основные приоритеты современников, культивируется индивидуализм - вот основная причина! Наоборот, в старые времена люди считали многодетные дружные семьи ценностью жизни, бездетность и одиночество были личными трагедиями, никто не культивировал " чайлд фри"... В семье моей бабушки по материнской линии было четверо детей, деда - двенадцать. По отцовской линии, соответственно восемь и пять. Уровень жизни был различный, но жили дружно. У родителей, нас было уже двое...

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