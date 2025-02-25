Российская армия формирует котел для ВСУ в Курской области и готовится форсировать Днепр. Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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