Глава Карелии помог решить резонансное дело с бывшей узницей лагерей

Артур Парфенчиков поручил разобраться в ситуации, которая произошла с петрозаводчанкой; должностные лица, ответственные за социальную работу, получили выговор По поручению Главы Карелии 9 февраля вице-премьер Правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник вручила Людмиле Акуловой ….