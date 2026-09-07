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Лавров заявил, что ОБСЕ «полностью себя дискредитировала»

Лавров заявил, что ОБСЕ «полностью себя дискредитировала»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) «полностью себя дискредитировала», а также утратила все сдерживающие факторы.

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