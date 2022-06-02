Джо Байден та Йєнс Столтенберг Байден і Харріс обговорили зі Столтенбергом майбутній саміт НАТО Саміт пройде в Мадриді з 29 по 30 червня Президент Джо Байден і віце-президент Камала Харріс зустрілися в четвер у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом щоб підготуватися до саміту НАТО, який відбудеться з 29 по 30 червня […] Сообщение Байден і Харріс обговорили зі Столтенбергом майбутній саміт НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.