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Спорт Уик-Энд

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Мбаппе не забил пенальти - «Реал» проиграл. Жозе Моуринью предложил бригаде VAR уволиться и уйти домой

Мбаппе не забил пенальти - «Реал» проиграл. Жозе Моуринью предложил бригаде VAR уволиться и уйти домой

ИСПАНИЯ. 4-й тур «Реал» потерпел первое поражение в сезоне, в гостях уступив «Бетису» со счётом 0:1. Мадридцы могли уйти от поражения, когда на отметке «90+4» нападающий гостей Килиан Мбаппе исполнял пенальти.

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