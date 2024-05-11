Сергей Кургинян: Консерватизм России заключается в единстве традиций и прогресса

ВП

Виктор Попов

Уважаемые! Россия в Процессе Своего Развития НЕ Успела "Хлебнуть" Капиталистического "Счастья", как Европейцы!!! Россия Вошла в Новый Мир как Аграрное Государство!!! То есть! Основой Её была ДЕРЕВНЯ с Её Деревенскими Традициями!!! И Самая Главная Традиция - это СЕМЬЯ!!! И Всё, что Связано с Этим!!! Сохранение Этой Традиции ПОЗВОЛЯЛО России ПРЕОДОЛЕВАТЬ Любые Лихолетья!!! Потеря Этой Традиции - Будет ПРИГОВОРОМ Для России!!!