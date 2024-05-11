Консерватизм России заключается в единстве традиций и прогресса, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 мая в праздничном обращении.
Сергей Кургинян: Консерватизм России заключается в единстве традиций и прогресса
Комментарии
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Хамит Сабиров
Глядя на современный западный "дерьмократизим", приходишь к выводу, что российский "консерватизм", это путь в будущее.
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12 час.
Александр Батт
Российский консерватизм это самодержавие.
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9 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Россия в Процессе Своего Развития НЕ Успела "Хлебнуть" Капиталистического "Счастья", как Европейцы!!! Россия Вошла в Новый Мир как Аграрное Государство!!! То есть! Основой Её была ДЕРЕВНЯ с Её Деревенскими Традициями!!! И Самая Главная Традиция - это СЕМЬЯ!!! И Всё, что Связано с Этим!!! Сохранение Этой Традиции ПОЗВОЛЯЛО России ПРЕОДОЛЕВАТЬ Любые Лихолетья!!! Потеря Этой Традиции - Будет ПРИГОВОРОМ Для России!!!
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9 час.
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