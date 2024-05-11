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Сергей Кургинян: Консерватизм России заключается в единстве традиций и прогресса

Сергей Кургинян: Консерватизм России заключается в единстве традиций и прогресса

Консерватизм России заключается в единстве традиций и прогресса, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 мая в праздничном обращении.

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Комментарии
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Хамит Сабиров
Глядя на современный западный &quot;дерьмократизим&quot;, приходишь к выводу, что российский &quot;консерватизм&quot;, это путь в будущее.
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12 час.
Александр Батт
Российский консерватизм это самодержавие.
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9 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Россия в Процессе Своего Развития НЕ Успела &quot;Хлебнуть&quot; Капиталистического &quot;Счастья&quot;, как Европейцы!!!  Россия Вошла в Новый Мир как Аграрное Государство!!!  То есть! Основой Её была ДЕРЕВНЯ с Её Деревенскими Традициями!!!  И Самая Главная Традиция - это СЕМЬЯ!!!  И Всё, что Связано с Этим!!!  Сохранение Этой Традиции ПОЗВОЛЯЛО России ПРЕОДОЛЕВАТЬ Любые Лихолетья!!!  Потеря Этой Традиции - Будет ПРИГОВОРОМ Для России!!!
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9 час.

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