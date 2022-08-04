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Мы – инопланетяне

Мы – инопланетяне

Появление человеческого “датаома” похоже на внезапное вторжение на Землю. Dataome — это сокращенное описание всей внешней информации, которую мы генерируем в символических представлениях : рисунков, музыки, книг, вычислений, хранения данных.

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