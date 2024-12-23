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Петербургский дневник

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Андрей Рябоконь внес в Заксобрание Петербурга законопроект, определяющий порядок продажи принадлежащих детям квартир

Андрей Рябоконь внес в Заксобрание Петербурга законопроект, определяющий порядок продажи принадлежащих детям квартир

Он предложил установить встречную покупку или дарение жилых помещений Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь внес в ЗакС законопроект, определяющий порядок продажи принадлежащих детям квартир.

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