Андрей Рябоконь внес в Заксобрание Петербурга законопроект, определяющий порядок продажи принадлежащих детям квартир

Он предложил установить встречную покупку или дарение жилых помещений Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь внес в ЗакС законопроект, определяющий порядок продажи принадлежащих детям квартир.
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