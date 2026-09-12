Бывший игрок «Зенита» Маммана перенес операцию после травмы грудной клетки

Бывший защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, ныне выступающий за «Велес Сарсфилд», был прооперирован после травмы грудной клетки, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
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