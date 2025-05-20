Алексей Арестович: Зеленский ведёт Украину к краху

Зеленский — «политический самоубийца» Украины, а его режим — «антипроект»? Что скрывают закулисные переговоры Трампа и Путина о разделе Левобережья? Как «зеленизм» превратил Украину в «токсичный актив» для Запада? И какие «красные линии» перешли Зеленский и Путин, обрекая Украину на вечную войну? Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.