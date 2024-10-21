Стрелок был признан виновным в административном правонарушении и получил штраф

В результате расследования инцидента, произошедшего 12 июня в 13:45 на автобусной остановке "Мост", расположенной по адресу улица Ленина, 232, мировой судья пришел к выводу, что действия одного из участников были незаконными.
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