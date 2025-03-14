Для того чтобы чувствовать себя спокойно: Банк России дал рекомендации по накоплению «подушки безопасности» Ирэн ОрлонскаяДля того чтобы обеспечить себе душевное спокойствие, россиянам советуют создать финансовую подушку, эквивалентную от 3 до 6 месячных зарплат, согласно рекомендациям Центрального банка.