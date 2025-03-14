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  • Svetlana Kuzmina
    Я так понимаю, что хитрож...х украинцев Трам переиграть не может, поэтому задумал решить проблему за счёт России.Шантаж, а не пере...
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Для того чтобы чувствовать себя спокойно: Банк России дал рекомендации по накоплению «подушки безопасности»

Для того чтобы чувствовать себя спокойно: Банк России дал рекомендации по накоплению «подушки безопасности»

Для того чтобы чувствовать себя спокойно: Банк России дал рекомендации по накоплению «подушки безопасности» Ирэн ОрлонскаяДля того чтобы обеспечить себе душевное спокойствие, россиянам советуют создать финансовую подушку, эквивалентную от 3 до 6 месячных зарплат, согласно рекомендациям Центрального банка.

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