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Пленные ВСУ раскололись на допросах: главной целью НАТО был захват Курской АЭС

Пленные ВСУ раскололись на допросах: главной целью НАТО был захват Курской АЭС

Фото: donnov.ru Последние допросы пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, оказавшихся в российском плену, пролили свет на истинные намерения Киева и его западных кураторов во время недавнего наступления в Курской области.

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