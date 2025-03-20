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Трамп рассказал про красную кнопку

Трамп рассказал про красную кнопку

Глава США Дональд Трамп рассказал, что посетители президентского кабинета в Белом доме путают кнопку для заказа колы с пультом для запуска ядерного оружия (тот самый, который часто показывают в кино), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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Комментарии
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Eduard
Были люди,что пытались нажать?
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20 час.
Eduard
А кнопки для &quot;кваса&quot; нет?
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20 час.
Eduard
А бабу заказать?
Ответить
20 час.
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