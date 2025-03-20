Трамп рассказал про красную кнопку

Глава США Дональд Трамп рассказал, что посетители президентского кабинета в Белом доме путают кнопку для заказа колы с пультом для запуска ядерного оружия (тот самый, который часто показывают в кино), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».