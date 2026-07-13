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ИА Регнум

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Путин: Россия совершенствует свои Вооруженные силы

Путин: Россия совершенствует свои Вооруженные силы

Россия совершенствует свои Вооруженные силы. Об этом 13 июля сообщил президент РФ Владимир Путин. / Источник: © Сергей Бобылев/РИА НовостиНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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