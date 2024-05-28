СМИ узнали о запросе прокуроров пожизненного срока для криминального авторитета Шишкана

Гособвинение потребовало приговорить к пожизненному сроку заключения криминального авторитета Олега Медведева, известного по прозвищу Шишкан, заседание прошло в здании Мосгорсуда под председательством судьи 2-го Западного окружного военного суда в закрытом режиме.
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