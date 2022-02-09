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Врач-отоларинголог Лесков: насморк при «омикроне» невозможно отличить от обычного

Врач-отоларинголог Лесков: насморк при «омикроне» невозможно отличить от обычного

Насморк при заражении омикрон-штаммом коронавируса ничем не отличается от «нековидного». Поэтому, обнаружив у себя такой симптом, лучше обратиться к врачу или сдать ПЦР-тест, рекомендовал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.

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