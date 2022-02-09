Врач-отоларинголог Лесков: насморк при «омикроне» невозможно отличить от обычного

Насморк при заражении омикрон-штаммом коронавируса ничем не отличается от «нековидного». Поэтому, обнаружив у себя такой симптом, лучше обратиться к врачу или сдать ПЦР-тест, рекомендовал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.