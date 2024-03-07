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В Европе рабочий день: как отмечают Женский праздник в разных странах?

В Европе рабочий день: как отмечают Женский праздник в разных странах?

В Китае 8 марта поздравляют мам и замужних дам.Историю праздника 8 марта с протестами и лозунгами за равноправие уже мало кто помнит, но факт остается фактом – Международный женский день 8 марта так полюбился народу, что стал широко отмечаться без привязки к прошлому – как День весны и красоты.

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