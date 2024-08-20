Сегодня Минюст России "выкатил" новую пятничную порцию иноагентов. И надо же такому случиться, иноагентами стали Telegram-каналы "Незыгарь" и BRIEF.
Новая порция иноагентов или допрыгались
Комментарии
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Tatyana Zaytseva
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14 час.
Игорь Максаков
Должна быть суровая уголовная статья с очень плохими последствиями для иноагентов, чтобы их действия ни в коем случае не шли против народа в угоду Западу и США.
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14 час.
М
Мария
Почему некоторым очевидным 5-колонникам не присваивают статуса иноагентов? К примеру, Ирине Родниной, Собчачке, Пескову? Ведь очевидные вредители.....
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9 час.
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