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Самозанятые уплатили налогов на 100 млрд в 2024 году

Самозанятые уплатили налогов на 100 млрд в 2024 году

В прошлом году самозанятые уплатили 99,8 млрд рублей по налогу на профессиональный доход (НПД) — в 1,6 раза больше, чем годом ранее, подсчитали «Известия» на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

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