Госдума может рассмотреть законопроект о запрете продажи вейпов в марте

В Госдуме рассматривают возможность установить запрет на розничную торговлю вейпами и жидкостями для них, соответствующий законопроект, как ожидается, будет включен в предварительную повестку заседаний нижней палаты парламента в марте 2025 года.
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