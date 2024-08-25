После появления в СМИ новостей о задержании Павла Дурова в аэропорту Франции цена криптовалюты Toncoin (TON) резко обрушилась примерно на 15%.
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После появления в СМИ новостей о задержании Павла Дурова в аэропорту Франции цена криптовалюты Toncoin (TON) резко обрушилась примерно на 15%.