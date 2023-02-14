Парламентская газета

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Философ Поляков предложил создать в Южной Атлантике альтернативу НАТО

Философ Поляков предложил создать в Южной Атлантике альтернативу НАТО

Страны Латинской Америки и Африки могут объединиться в Организацию Южно-Атлантического Договора (SATO) — социально-экономический, гуманитарно-экологический и военно-политический союз переживших века угнетения и прямого геноцида государств и народов.

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