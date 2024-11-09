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Убийц семьи из девяти человек в Волновахе приговорили к двум пожизненным

Убийц семьи из девяти человек в Волновахе приговорили к двум пожизненным

Военнослужащих-контрактников Станислава Рау и Антона Сопова приговорили к высшей мере наказания за убийство семьи из девяти человек в Волновахе (ДНР).

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