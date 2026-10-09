Диарея, передающаяся половым путем: в США распространяется «супербактерия» Shigella

В США стремительно распространяется кишечная инфекция, которая передается половым путем и становится все более устойчивой к антибиотикам.
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