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За рулем

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  • Эльдар Алиев
    Запрещать не собираются 🤬🤬🤬пока народ покалечили ещё не массово 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️вообще все все рано , что столько г...Кикшеринг можно б...
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    А ещё хохлы научились пользоваться нашими дорожными камерами для разведки и целеуказания, даже ролики выкладывают в м...Штрафы с этих кам...
  • dverry garry
    НЕДОРОГО??? Автор я как посмотрю, ты или тут шутишь или издеваешься????Представлен новый...

В новой автоаптечке предусмотрели не всё, что необходимо при ДТП

В новой автоаптечке предусмотрели не всё, что необходимо при ДТП

С 1 сентября 2024 года вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения РA «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

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