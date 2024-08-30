В новой автоаптечке предусмотрели не всё, что необходимо при ДТП

С 1 сентября 2024 года вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения РA «Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».
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