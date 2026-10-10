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Умерла хоккеистка и экс-капитан «Агидели» Юлия Карпова

Умерла хоккеистка и экс-капитан «Агидели» Юлия Карпова

Чемпионка России, серебряный призер Кубка европейских чемпионов, бывшая капитан женского хоккейного клуба «Агидель» Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни.

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