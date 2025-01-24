Красная икра и рыба в Приморье будут дорожать

Подорожание красной рыбы и икры в Приморском крае уже долгое время волнует жителей региона - люди постоянно удивляются неумолимо растущим ценам, сетуя на то, что, живя у моря, не могут позволить себе морепродукты.
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