Турэксперт Арзуманов: Вьетнам для зимовки пенсионеры из РФ выбирают из-за цен

Россияне предпочитают Вьетнам другим странам для зимовки из-за доступных цен. На 800 долларов в месяц здесь можно жить скромно, но вполне комфортно, хотя и приходится продумывать визовые вопросы, отметил в беседе с НСН коммерческий директор Tez Tour Россия Воскан Арзуманов.