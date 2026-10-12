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Турэксперт Арзуманов: Вьетнам для зимовки пенсионеры из РФ выбирают из-за цен

Турэксперт Арзуманов: Вьетнам для зимовки пенсионеры из РФ выбирают из-за цен

Россияне предпочитают Вьетнам другим странам для зимовки из-за доступных цен. На 800 долларов в месяц здесь можно жить скромно, но вполне комфортно, хотя и приходится продумывать визовые вопросы, отметил в беседе с НСН коммерческий директор Tez Tour Россия Воскан Арзуманов.

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