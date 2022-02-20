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    Фашисткий недобитокСмехотворный гено...

Нет мира? Нет газа!

Нет мира? Нет газа!

– Господин Шольц, вам звонит Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен! Это срочно! Будете разговаривать? – Конечно, буду! Переведите ее на мой телефон! Госпожа фон дер Ляйен? Добрый день, рад вас слышать! – Господин Шольц, не время высоких званий и чинов, можете обращаться ко мне проще – Урсула! Вы слышали, что задумал Путин? – Тогда можете обращаться ко мне не как к канцлеру Германии Олафу Шольцу, хотя, если честно, мне это чертовски приятно, а просто Олаф! Для друзей я просто Олаф! Мы же друзья, Урсула? – Конечно, Олаф! В каком-то смысле мы все друг другу друзья! И сейчас нужно в полной мере подтвердить это высокое звание! Путин собирается ударить по Украине – он уже объявил мобилизацию, начал стратегические учения, эвакуирует людей из зоны грядущих военных действий! – Урсула, но мы тоже.

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