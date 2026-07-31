Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украинский фронт, главное за сутки: Начат мощный штурм Николаевки, Славянск в дроновой осаде

Украинский фронт, главное за сутки: Начат мощный штурм Николаевки, Славянск в дроновой осаде

     1618-й день спецоперации. 100 дней до разгрома — в Киеве подсчитали, когда придется сдаваться Группировка «Север» установила контроль над н.

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Комментарии
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Наталия
Главное, не останавливаться и не вестись на посулы и уговоры Трампа  и прочих, &quot;радеющих за мир&quot;. Так держать!
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1 м.
Алекс Сэм
Удачи и здоровья нашим ребятам!
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1 м.
Валерий Фоменков
Смерть бандеросрани!
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1 м.