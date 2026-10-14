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«Мы должны рискнуть – и быстро принять Украину в НАТО» – глава МИД Эстонии

«Мы должны рискнуть – и быстро принять Украину в НАТО» – глава МИД Эстонии

Страны западного блока должны быстро принять Украину в ЕС и НАТО чтобы показать России свои враждебные намерения.

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