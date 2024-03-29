Названы способы проверить застройщика на стадии котлована

Адвокат Дубинин: обезопасить себя при покупке квартиры на стадии котлована легко Соблюдение ряда несложных правил и мер предосторожности может существенно обезопасить покупателя квартиры на стадии котлована от возможных проблем с застройщиком в будущем, сообщил соучредитель адвокатского бюро города Москвы «Дубинин, Финкель и партнеры» Олег Дубинин.