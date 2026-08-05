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Авто - Мото - Новости

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Российский авторынок в июле: лучший месяц текущего года

Российский авторынок в июле: лучший месяц текущего года

Российский авторынок в июле: лучший месяц текущего года[{"type":"text-block","attr":{},"content":"По данным агентства Автостат, июль стал рекордным месяцем по объему продаж новых легковых автомобилей в 2026 году.

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