Российский авторынок в июле: лучший месяц текущего года[{"type":"text-block","attr":{},"content":"По данным агентства Автостат, июль стал рекордным месяцем по объему продаж новых легковых автомобилей в 2026 году.
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