Прокуратура взяла на контроль восстановление электроснабжения села в Хабаровском крае

По итогам рассмотрения обращения, взятого Генеральным прокурором России Игорем Красновым на контроль, восстановлены права жителей села в Хабаровском крае, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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