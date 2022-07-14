ЦБ РФ предложил ограничить перечень инструментов неквалифицированным инвесторам

Чистюхин объяснил «Ведомостям», что для инвесторов, не обладающих достаточной квалификацией, должны быть доступны лишь простые инструменты, например, высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паев открытых фондов и иных инструментов.
Чистюхин объяснил «Ведомостям», что для инвесторов, не обладающих достаточной квалификацией, должны быть доступны лишь простые инструменты, например, высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паев открытых фондов и иных инструментов.
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