Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
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"Нас ждет банкротство". Британия не в силах выйти из экономического тупика

"Нас ждет банкротство". Британия не в силах выйти из экономического тупика

Ситуация в британской экономике безвыходная: денег в бюджете нет, пишет The Telegraph.  Но повышать налоги или сокращать расходы лейбористы не решатся.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ТУДА этим ТВАРЯМ и дорога....НАГАДИЛИ по миру славно...Пора и получить по ЗАСЛУГАМ.
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7 час.
alik3456 Джексон
Пора всем британцам уходить в болото... Собака Баскервилей клыки уже наточила и воет по ночам...
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3 час.
Игорь Василевский
Какой вы кровожадный, сударь! Собачке живьем такую каку и жрать!! Она же, собачка, отравится!! Для дезинфекции проще поджарить на термоядерной плитке... ИМХО, конечно...
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1 час.
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