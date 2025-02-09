"Нас ждет банкротство". Британия не в силах выйти из экономического тупика

ВС Вадим Скоробогатов ТУДА этим ТВАРЯМ и дорога....НАГАДИЛИ по миру славно...Пора и получить по ЗАСЛУГАМ.

alik3456 Джексон Пора всем британцам уходить в болото... Собака Баскервилей клыки уже наточила и воет по ночам...