Новая реальность: как живёт Севастополь под звуки сирен о ракетной опасности 

С конца сентября Севастополь живет под сопровождение звуков, информирующих о воздушной тревоге. Для оповещения населения, как ранее озвучивал глава региона Михаил Развожаев, задействованы основные городские каналы связи: сирены и громкоговорители, социальные сети, теле- и радиовещание.