Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 442 подписчика

Новая реальность: как живёт Севастополь под звуки сирен о ракетной опасности 

Новая реальность: как живёт Севастополь под звуки сирен о ракетной опасности 

С конца сентября Севастополь живет под сопровождение звуков, информирующих о воздушной тревоге. Для оповещения населения, как ранее озвучивал глава региона Михаил Развожаев, задействованы основные городские каналы связи: сирены и громкоговорители, социальные сети, теле- и радиовещание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх