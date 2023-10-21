Новая реальность: как живёт Севастополь под звуки сирен о ракетной опасности 

С конца сентября Севастополь живет под сопровождение звуков, информирующих о воздушной тревоге. Для оповещения населения, как ранее озвучивал глава региона Михаил Развожаев, задействованы основные городские каналы связи: сирены и громкоговорители, социальные сети, теле- и радиовещание.
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